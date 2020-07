Playoff di serie C: la Triestina "pesca" il Potenza

Dopo la bella vittoria a Bressanone, al sorteggio per gli ottavi di finale la Triestina "pesca" il Potenza. La difficile trasferta è in programma giovedì 9 luglio al Viviani.

Come per il SudTirol, anche i lucani potranno disporre di due risultati su tre in ragione del migliore piazzamento stagionale. La formazione di Gautieri ha giocato una buona gara ed è rientrata a Trieste nella notte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per quanto riguarda gli altri sorteggi, ecco le partite in programma: Monopoli-Ternana, Juventus U23-Padova, Carpi-Alessandria e Renate-Novara.