Coronavirus, Trieste Trasporti potenzia i collegamenti con Cattinara

Sono state attivate corse di rinforzo lungo la direttrice per l’ospedale di Cattinara. In particolare, sono state aggiunte due corse in andata e due corse di ritorno della linea 37 fra le ore 6:15 e le ore 8:45, due corse in andata e due corse di ritorno della linea 48 fra le ore 11:00 e le ore 13:15 e una corsa in direzione città della linea 25 alle ore 21:00.

Sul sito di Trieste Trasporti i nuovi orari delle linee 37, 48 e 25 dal lunedì al sabato. La clientela è pregata di non utilizzare le linee da e verso Cattinara negli orari di punta e di lasciarle a disposizione del personale medico, sanitario e amministrativo in servizio presso l’ospedale.

