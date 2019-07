Soccorso gattino in un pozzo di 4 metri: sul posto i Vigili del Fuoco (FOTO)

I Vigili del fuoco salvano un gattino precipitato in un pozzo profondo quattro metri. È accaduto nella mattinata di oggi, mercoledì 24 luglio, in Via dell’Ermada a Opicina. La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina e una della sede centrale, ha iniziato le operazioni di recupero del felino con tecniche S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale).

L’acqua nel pozzo raggiungeva il mezzo metro di altezza e Il felino era riuscito a trovare riparo in un’insenatura della parete, ma non riusciva a risalire. Per eseguire l’intervento in sicurezza, il soccorritore si è calato utilizzando il cavalletto cevedale, riportando così il felino in superficie per riconsegnarlo al proprietario.

