Morto uno sciatore a Pramollo, soccorsi condizionati dal maltempo

Incidente mortale nel pomeriggio di ieri a Pramollo. Come riportato dall'articolo di Udine Today, una valanga, nel distretto di Hermagor, ha travolto uno sciatore austriaco. L’episodio si è verificato lungo il confine italo austriaco, sulla creta di Aip.

Valanga a Pramollo, morto uno sciatore, 2 febbraio 2018

„A causa del maltempo e della fitta nebbia il soccorso in elicottero è stato impossibile, e l’impedimento ha rallentato molto i sanitari. Dopo 45 minuti l'uomo, privo di sensi, è stato dissotterrato, ma non è stato possibile tenerlo in vita.“





