Pasqua solidale: pranzo in dono a 23 famiglie muggesane in difficoltà

Un pranzo pasquale completo di vino, colomba e caffè: è questa la generosa iniziativa nata a Muggia dalla Pizzeria Ristorante La Bussola 2012 con la collaborazione di Tutto Pepe, la Vigna sul Mar e Amigos Caffè (che offriranno rispettivamente colomba, vino e caffè) e del Comune di Muggia per l’individuazione dei muggesani che riceveranno questo dono pasquale all’insegna della solidarietà.

“Ho sempre creduto e sostenuto che Muggia potesse vantare una comunità coesa e solidale, qualità che emergono con ancora più intensità in momenti di difficoltà come questi e le dimostrazioni nella nostra città non mancano” ha commentato il sindaco Laura Marzi ricordando le donazioni di mascherine agli ospedali da parte di due Compagnie del Carnevale, agli esercizi commerciali da parte di Vivi Muggia, le numerose donazioni alle parrocchie di beni di prima necessità per le persone più in difficoltà con la recente nascita di un gruppo muggesano che proprio alla solidarietà ha rivolto il proprio impegno in questi difficili tempi.

“Siamo felici di aver potuto contribuire in qualche modo a quest’iniziativa pasquale che ha visto diverse realtà commerciali del nostro territorio fare squadra con un obiettivo lodevole: un gesto di solidarietà che aldilà del concreto sostegno in questo momento critico, porta con sé un messaggio di vicinanza a chi potrebbe sentirsi così meno solo nell’affrontarlo” ha detto Marzi lanciando un invito ai propri concittadini: ”Ciascuno di noi, nel proprio piccolo, può fare la differenza con quel che ha. In questi giorni di festività, anche una telefonata ad una persona sola o anziana può divenire un prezioso toccasana contro la solitudine che qualcuno è costretto a vivere”.

