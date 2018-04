Scivola lungo la scarpata di San Vito: impatto con il suolo fatale (FOTO)

Intorno alle 16 di oggi, giovedì 5 aprile, una passante ha rinvenuto il corpo senza vita di una donna a lato dell’ingresso della galleria di San Vito. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, presumibilmente causato dalla caduta da via Angelo Emo a via Leon Battista Alberti. Secondo le prime informazioni trapelate si sarebbe trattato di una donna che soleva occuparsi dei gatti della zona e dar loro da mangiare, e sarebbe rotolata lungo il costone del monte per circa una quindicina di metri fino a cadere sull’asfalto.

Contrariamente alle prime indiscrezioni, tuttavia, sentendo i residenti della zona si potrebbe escludere che la vittima fosse la "gattara" della zona e i Carabinieri stanno cercando di contattare i familiari della donna deceduta per ricostruire l’accaduto.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri con la sezione rilievi per risalire alle cause della caduta e del decesso della persona, le cui generalità non sono state ancora rese note. Sul luogo anche il medico legale.

