Prefettura, il primo maggio la consegna delle Stelle del Lavoro ai 22 Maestri

Alle ore 10.30 del prossimo l' maggio, presso questa Prefettura - U.T.G., si svolgerà la tradizionale cerimonia della consegna delle "Stelle al Merito del Lavoro" e dei relativi brevetti. L' onorificenza, concessa dal Capo dello Stato, sarà consegnata a 22 Maestri del Lavoro del Friuli Venezia Giulia.

La decorazione della "Stelle al Merito del Lavoro" è concessa alle lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti da imprese pubbliche e private nonché alle lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti da organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e delle associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale, che si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità, e di buona condotta morale, abbiano con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo migliorato I'efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione, abbiano contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro e si siano prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell'anività professionale. Alla cerimonia saranno presenti le massime autorità civili e militari e religiose della regione.

Gli insigniti di quest'anno sono:

Virginio BATTISTON (Bofrost Italia S.p.A.) , Pierangelo COLLE (F.a.t.a.c. S.r.l), Francesco DE BENEDETTO (Trenitalia S.p.A.), Carlo DEOTTO (Snaidero Rino S.p.A) , Michele FAVIT (Diene S.r.l.),Ema HAUSER (DHL S.p.a), Alberto LIVIA (Poste italiane S.p.a), Giorgio LORENZON (Electrolux S.p.A.), Gianmarino MENGO (Electrolux Italia S.p.A.), Adriano MIOL (ICOP S.p.A), Stefano PADOVAN ((Fantoni S.p.A.), Fulvio PANTELICH ((Saul Sadoch S.p.A), Pierino PIENIZ (Julia Marmi S.a.s), Luigino PIGNAT (Lavorazioni meccaniche PIGNAT S.r.l), Claudio Victor PIVA (Fincantieri S.p.A), Monica POLIDORI (Fincantieri S.p.A), Fabio SCARAMELLI (l,eonardo S.p.A), Daniela TESSARO (Nonino Distillatori S.r.l), Flavio ULCIGRAI (Società Italiana per I'Oleodotto Transalpino S.p.A.) Roberto ZANIER (Lima Corporate S.p.A), Sergio ZANINI (Savio macchine Tessili S.p.A.), Loris ZANON (Bina Castello s.p.A.)