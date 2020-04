Controlli delle forze dell'ordine, Trieste "regina" delle false dichiarazioni

Trieste maglia nera in Friuli Venezia Giulia anche per le false dichiarazioni. Ieri 20 aprile sono state cinque le persone denunciate sul territorio regionale e tutte quante "smascherate" nel capoluogo regionale. E' questo il dato che emerge per quanto riguarda il consueto report della Prefettura di Trieste sui controlli anti CoViD-19. In totale sono state controllate 773 persone, di cui 46 sono state raggiunte da una sanzione. Sul fronte delle attività commerciali, sui 309 esercizi controllati tutti sono risultati in regola.

Infine il dato regionale parla di 3283 persone controllate e di 130 sanzionati. Due le persone che hanno violato la quarantena essendo positive al Coronavirus, quattro le attività sanzionate e una di esse è incorsa nella chiusura.