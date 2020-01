La Prefettura di Trieste lo espelle dall'Italia, "beccato" a Vicenza: denunciato

I carabinieri di Vicenza, nel pomeriggio di lunedì, hanno rintracciato e denunciato in procura per permanenza illegale nel territorio dello Stato, K.B, 24enne di nazionalità kosovara, domiciliato a Selvazzano Dentro (PD). L’extracomunitario è stato fermato durante un controllo di routine in strada Sant’Antonino a Vicenza. I militari dell’Arma, nel corso degli accertamenti, hanno appurato che l’indagato non aveva ottemperato all’ordine di espulsione dall’Italia emesso dalla Prefettura di Trieste nel novembre dello scorso anno.

Accompagnato presso il Comando Provinciale, al termine delle formalità di rito è stato rimesso in libertà; l’Autorità Giudiziaria berica valuterà i conseguenti provvedimenti da adottare nei suoi confronti.