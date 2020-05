Rosario in piazza Unità, fedeli in preghiera per la salvezza del Paese

Una ventina di fedeli alle 11 di oggi, 8 maggio, si è riunita oggi in piazza Unità per recitare la preghiera del Santo Rosario. L'iniziativa è stata organizzata da Salvatore Porro, coordinatore di un gruppo di cattolici della preghiera del Rosario e consigliere comunale (FdI), per "chiedere alla Maria Santissima di intercedere per il bene della Chiesa in Italia e del nostro Paese". La preghiera si è svolta nella piena osservanza delle disposizioni del Governo: sono state indossate le mascherine e sono state mantenute le distanze di sicurezza. Durante la recita del Rosario è stato anche ricordato, con un minuto di silenzio, il Vescovo di Trieste Mons. Ravignani.

Foto di Giovanni Aiello

Gallery