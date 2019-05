Giovani all'estero: premiati i vincitori del bando Asf Intercultura

La mobilità internazionale è un tema centrale nella vita dei giovani: è per questo che il PAG Progetto Area Giovani sostiene le realtà associative che, come l'associazione Intercultura Onlus, vede accreditati Aiesec Italia (che da giugno a ottobre porterà a Trieste 30 volontari provenienti da tutto il mondo per svolgere attività gratuite per i giovani over 14) ed Erasmus Student Network, oltre che collaborare con il servizio Europedirect/Eurodesk del Comune di Trieste direttamente connesso con le opportunità offerte dall'Unione Europea.

In tutta Italia sono stati quasi 7.000 gli studenti che hanno partecipato al bando di concorso dell'Associazione Intercultura per poter aderire a uno dei programmi: un intero anno scolastico nella maggioranza dei casi, oppure un periodo da 2 a 6 mesi sempre per andare a scuola all'estero o, in alternativa, un soggiorno linguistico della durata di un mese durante l'estate. Ad essere selezionati sono stati circa 2.300 studenti italiani (l’anno scorso sono stati 2.200), che a partire da fine giugno prenderanno il volo verso tutti i continenti. Molti di loro, circa tre quarti, lo faranno grazie alle centinaia di borse di studio, totali o parziali, che Intercultura è riuscita a mettere a loro disposizione grazie al proprio fondo interno o grazie a uno delle tantissime aziende ed enti sponsor che sostengono il programma. Tra questi, 10 sono gli studenti selezionati dai volontari di Intercultura del Centro locale di Trieste. Si tratta di: Julie Anna B. un anno negli USA; James Albert Michael D. un anno in Polonia; Fiorella L. un anno in Danimarca; Giulia M. un anno in Tunisia; Caterina P. un anno in Argentina; Giacomo P. un anno in Paraguay; Sofia P. un anno in Messico; Giulia P. un anno in Nuova Zelanda; Alex V. un anno in Messico; Irene V. un'estate in Danimarca.

Gli studenti hanno ricevuto la pergamena attestante la vincita del concorso di Intercultura dall’Assessore comunale alla Cultura, Sport, Giovani del Comune di Trieste, Giorgio Rossi.

I 10 studenti stanno attualmente partecipando a una serie di incontri di formazione organizzati dai volontari di Intercultura di Trieste, per poter arrivare preparati ad affrontare i momenti più belli, ma anche quelli più complessi della loro esperienza all’estero e soprattutto sfruttare al meglio questa irripetibile opportunità che viene loro data di entrare in contatto con una cultura diversa dalla propria di origine, ospiti di una famiglia e frequentando una scuola locale.