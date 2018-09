Ennesimo World Yacht Trophies al triestino Alberto Mancini

Anche quest'anno il triestino Alberto Mancini, yatch designer di successo, si è aggiudicato a Cannes il premio World Yatch Trophies per la categoria "Best Exterior Design", imbarcazioni 50-82 m.

Premiate le linee di incomparabile bellezza della prima nave della nuova linea di fast displacement in alluminio di Overmarine Group, il Mangusta Gransport 54 "El Leon".

Solo l'anno scorso, ricordiamo, Manicini si era portato a casa ben tre Great Awards: Designer of the Year 2017, Best Exterior Design, Best Innovation.