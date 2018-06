Premio fedeltà lavoro: riconoscimenti a 51 protagonisti della scena economica della Venezia Giulia

Cinquantuno protagonisti della scena economica della Venezia Giulia, suddivisi in varie categorie e 11 premi speciali: questi i riconoscimenti assegnati ieri sera nella prima edizione del Premio della Fedeltà al Lavoro e del Progresso Economico della Camera di Commercio Venezia Giulia. Il Premio, che è un riconoscimento all'impegno e alla dedizione al lavoro, ha affollato di premiati, amici, autorità la sala Tergeste del Savoia Excelsior Palace per un evento che rimarrà nella storia economica di questo territorio, quale concreta dimostrazione dell'armonia che ha sostenuto il percorso di accorpamento delle due Camere di Commercio di Trieste e Gorizia.

Antonio Paoletti, presidente della Camera di Commercio Venezia Giulia, nel suo intervento di saluto ha sottolineato quanto«oggi sia un giorno importante. La Camera di Commercio Venezia Giulia per la prima volta dalla sua nascita intende celebrare le imprese della Venezia Giulia, delle ex Province di Trieste e Gorizia, ovvero l'operosità di donne e uomini che oltre ad aver dato molto alla azienda in cui hanno lavorato o di cui sono titolari, o aver operato in ambiti diversi, hanno contribuito al benessere economico e sociale del territorio. Tutto ciò al termine di un percorso - sono parole di Paoletti - realizzato in armonia e sintonia, che ha unito due territori geo-economicamente omogenei grazie alla scelta lungimirante dei Consigli camerali di Gorizia e Trieste espressa già nel 2014».

Un ringraziamento particolare Paoletti l'ha rivolto all'allora presidente della Camera di Commercio di Gorizia e ora vicepresidente della Cciaa Vg, Gianluca Madriz, le Giunte e i Consigli camerali, il segretario generale, Pierluigi Medeot e «ai dipendenti - sempre parole del presidente della Cciaa Vg - di due realtà che con rispetto reciproco e grande desiderio di collaborazione hanno dato concreta realtà alla Camera di Commercio Venezia Giulia che mi onoro di presiedere».

In conclusione Paoletti ha inteso ringraziare «le Autorità civili e militari che sono venute questa sera a suggellare con la loro presenza i premiati rappresentando due territori a cui le Associazioni di categoria, i professionisti e le parti sociali hanno dato un'unica identità economica territoriale: la Venezia Giulia. Un'identità fortemente voluta dal basso, ovvero dalle imprese e non imposta dall'alto. Un accorpamento che qualifica ulteriormente i servizi alle imprese, rendendo ancor più efficiente l'Ente, riducendo i costi, formando dipendenti e dirigenti per essere sempre più al passo delle esigenze che il mercato impone alle imprese».



Paolo Polidori, vicesindaco di Trieste, ha inteso evidenziare quanto «il premio sia dedicato alle Pmi e quindi a imprenditori e dipendenti che sono la spina dorsale di un sistema economico caratteristico sì di Trieste e Gorizia, ma anche di tutto il Nord Est. Obiettivi di lavoro e ricchezza che hanno ricadute importanti a livello sociale».

Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia, crede davvero «che questo Premio sia un simbolo per far capire che i vertici degli Enti camerali siano riusciti a cogliere l'opportunità ma anche la Venezia Giulia ci sta stretta ad esempio, a livello della portualità, dove l'apertura e le potenzialità sono incredibili».

Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha rimarcato «che il lavoro non è solo produzione di ricchezza, che è ovviamente fondamentale, ma svolge anche una profonda missione sociale. La Regione Friuli Venezia Giulia anche per i casi di crisi sociale vuole proprio investire sul lavoro, cercando di ri-professionalizzare le persone ridando la dignità del lavoro, senza fare una assistenza di semplice valore economico». «Premi come questo fanno capire l'importanza sociale che ha il lavoro e questa prima esperienza della Camera di Commercio Venezia Giulia: penso che sia un valore aggiunto non indifferente perché un territorio importante e uniforme come quelli del goriziano e di Trieste con specialità peculiari con persone e imprese che diventa punto di riferimento».

Tra le autorità presenti Massimo Marchesiello, Prefetto di Gorizia, Rinaldo Argentieri della Prefettura di Trieste, il Ten. Col. Roberto Binotti del Comando provinciale dei Carabinieri di Trieste, il Ten. Col. Giuseppe Liberti della Guardia di Finanza di Trieste, la senatrice Tatjana Rojc, Francesco Russo, vicepresidente Consiglio Regionale Fvg, il consigliere regionale Diego Moretti, il sindaco di Monfalcone Annamaria Cisint, il sindaco di Gradisca, Linda Tomasinsig, il sindaco di Mossa, Elisabetta Feresin, il sindaco di Capriva del Friuli Daniele Sergon, il sindaco di Fogliano di Redipuglia Cristiana Pisano il comandante dei Vigili del Fuoco di Gorizia, Luigi Diaferio, il maggiore medico della Brigata Pozzuoli, Pasquale Giannelli.



Elenco premiati per categoria



Categoria Lavoratori dipendenti

Mariabice Talocchi - Martinoli Srl Agenzia Marittima - Comune di Trieste

Marina Marizza - Saed Servizi Srl - Comune di Trieste

Corrado Carbonini - Rigutti Abbigliamento Srl - Comune di Trieste

Ester Codiglia - Rigutti Abbigliamento Srl - Comune di Trieste

Mirella Sain - Rigutti Abbigliamento Srl - Comune di Trieste

Gianfranco Olivier - Confartigianato Gorizia - Comune di Gorizia

Livio Popovich - Postir Srl - Comune di Romans d'Isonzo (GO)

Ezio Dose - MR di Marangon Roberto - Comune di Capriva del Friuli (GO)

Silvia Argentini - O.M.I. Srl - Comune di Fogliano Redipuglia (GO)

Simonetta Dessabo - O.M.I. Srl - Comune di Fogliano Redipuglia (GO)

Fabrizio Zamparo - O.M.I. Srl - Comune di Fogliano Redipuglia (GO)

Paolo Portelli - O.M.I. Srl - Comune di Fogliano Redipuglia (GO)

Dusan Colautti - O.M.I. Srl - Comune di Fogliano Redipuglia (GO)

Fulvio Furlan - F.lli Demarchi di Demarchi Fabio & C. Snc - Comune di Monfalcone (GO)

Bruno Gazulli - Confartigianato Gorizia - Comune di Gradisca d'Isonzo (GO)

Milena Mingolo - Confartigianato Gorizia - Comune di Gorizia





Categoria Lavoratori dipendenti diventati imprenditori

Paolo Bersan - ditta Bersan Paolo Impianti elettrici - Comune di Trieste

Dario Comar - ditta M.F.C. di Comar Dario - Comune di Gorizia



Categoria Dirigenti d'azienda

Attilio Dall'Osso - consulente - Comune di Monfalcone (GO)

Fabio Demarchi - F.lli Demarchi di Demarchi Fabio & C. Snc - Comune di Monfalcone (GO)

Luciano Devidè - Alloys Italia Srl - Comune di Monfalcone (GO)

Gianfranco Di Bert - SAI Srl - Comune di Gradisca d'Isonzo (GO)

Enrico Tabacchi - EMK Spa - Comune di Ronchi dei Legionari (GO)

Alfredo Fogal - Fogal Refrigeration Srl - Comune di Ronchi dei Legionari (GO)





Categoria Società di capitali

Salumificio Sfreddo Srl Comune di Trieste

EGM Cinema Srl Comune di Trieste

PROGIT Srl Comune di San Dorligo Della Valle (TS)

Medeot Mario Srl Comune di Mossa (GO)



Categoria Imprese giovanili

azienda agricola Puress.oil di Malalan Martina Comune di Trieste



Categoria Rappresentanti e agenti di commercio

Luciano Signorelli Comune di Monfalcone (GO)



Categoria Coltivatori diretti

ditta Daria Cernic Comune di Gorizia



Categoria Imprese femminili

Bernardi & Borghesi Srl Comune di Trieste



Categoria Imprese individuali e società di persone

ditta Antonio Radetti Comune di Trieste

Ottica Trevi di Fulvio Samueli & C. Snc Comune di Trieste

Salone Benito di Benito Chimenti Comune di Trieste

ditta Bellotto Armando Comune di Trieste

ditta Fabio Benussi - "Menarosti" Comune di Trieste

ditta Troscia Vittoria Comune di Trieste

Farmacia al San Lorenzo della dott.a Bruna Maria Luisa Comune di Trieste

Martinelli Franco & C. Snc Comune di Trieste

Autopiù di Sanzin Massimo Comune di Trieste

ditta Behar Enrica Comune di Trieste

Marcello Sessi succ. - Arredamento - Sas di Livio Sessi Comune di Trieste

Irene de Felszegy di Bruno Betz Comune di Trieste

Vittorio Toso succ. Snc di Kosmina Mauro & C. Comune di Trieste

ditta Lipizer Giorgio Comune di Gorizia

Cartoleria Al Corso di Alia Aldo Comune di Gorizia

Carrozzeria Luisa creata da Pasini Pericle di Pasini Lorenzo & C. Snc Comune di Monfalcone (GO)

Bonazza Sergio Sas di Bonazza Michele & C. Comune di Turriaco (GO)

ditta Scandariato Rosario Comune di Gorizia

La Treccia Snc di Bastiani A. e Cecotti P. Comune di Mossa (GO)



Premio speciale e Premio Categoria Imprese

F.lli De Marchi Snc di Fulvio, Roberto & Monica De Marchi Comune di Romans d'Isonzo (GO)



Premio speciale

Monsignor Ettore Carlo Malnati Comune di Trieste

Giuseppe Faggiotto - "Caffè degli Specchi" Comune di Trieste

COLMI Scrl - "Al Pescaturismo" Comune di Duino Aurisina (TS)

azienda agricola Le Torri di Slivia Ss di Corrado e Roberta Greco Comune di Duino Aurisina (TS)

ditta Causser Stefano Comune di Gorizia

Postir Srl Comune di Romans d'Isonzo (GO)

Basso Moretti Elisa di Giulio Moretti Comune di Cormons (GO)

ditta Tami Patrizia Comune di Gorizia

azienda agricola Fattoria Zoff Ss Comune di Cormons (GO)

Salvatore Natoli - agente di commercio per la CIEMME Liquori Spa - Comune di Gorizia