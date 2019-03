Premio Histria Terra al regista di Red Land

Oggi pomeriggio alle 16.30 l’Unione degli Istriani conferirà il premio “Histria Terra” al regista del film “Red Land” Maximiliano Hernando Bruno. L’evento vede il tutto esaurito in termini di presenze, vista l'importanza che l'evento riveste e l’eco mediatica che la pellicola è stata in grado di produrre – anche in termini riguardanti le polemiche politiche ad essa legate. Il film infatti dopo essere stato portato a Venezia alla Mostra e Mercato del Cinema di Venezia (non era in concorso ndr) ha conseguito un grande successo di pubblico al cinema e ha culminato la sua ascesa proprio con la decisione dei vertici della Rai di proiettarlo in prima serata sulla terza rete l’8 febbraio scorso.

Le divisioni sul tema

La politica locale e regionale ha più volte espresso la necessità di farlo proiettare nelle scuole con mozioni che in consiglio regionale e comunale sono arrivate da parte di Fratelli d'Italia e Forza Italia. Durante l'uscita del film e la sua diffusione si sono registrati alcuni casi di minacce direttamente al regista attraverso i social. Il tema delle vicende del confine orientale - nella sua più complessa accezione storiografica e culturale - ha ancora una volta creato divisioni, concludendo la sua corsa in occasione del 10 febbraio 2019 nella celebrazione del Giorno del Ricordo a Basovizza.

Il premio "Histria Terra"

Il premio è stato istituito nel 2008 e attribuisce il riconoscimento ad un soggetto che, si legge, “abbia contribuito alla conoscenza e alla diffusione dei temi culturali e storici legati alle vicende dell’immediato dopoguerra in queste terre”. A riceverlo in precedenza sono stati Aldo Cherini nel primo anno, Luigi Papo (2009), Sergio Valentini e Claudio Antonelli (2010), Antonio Dessanti (2011), Giuseppe Cuscito (2012), Nidia Cernecca (2013), Riccardo Basile (2014) e Giuseppe De Vergottini (2015), la Provincia di Trieste (2016), Padre Luigi Moro (2017) e Annamaria Muiesan Gaspari l’anno scorso.

Alla cerimonia di oggi pomeriggio saranno presenti il Governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e l’assessore alla Sicurezza Pierpaolo Roberti.