Prende il sole a Barcola: sanzionato per la settima volta dai Carabinieri

Nella Fase 2 continuano i controlli anti-contagio delle forze dell'ordine. Un uomo di 31 anni è stato "beccato" dai Carabinieri della stazione di Miramare mentre prendeva il sole a Barcola. E' successo questo pomeriggio, intorno alle 15:00, alla fine della Pineta. L'uomo, un senzatetto, è stato prima allontanato per evitare assembramenti e in seguito sanzionato. Da ulteriori verifiche è emerso che il 31enne era già stato sanzionato ben sei volte per il medesimo motivo.

