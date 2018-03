Presentazione libro “L'amor al tempo del refosco”: vino e passione tra Italia e Austria-Ungheria

Mercoledì 28 marzo, alle 17, nel Caffè Letterario Lettera Viva in Viale XX settembre 31/b, si terrà la presentazione del libro “L'amor al tempo del refosco”, edito da Bora.La, esordio letterario dei giovanissimi attori della Contrada Laura Antonini e Stefano Bartoli. Ambientato nella Trieste del 1918, il libro narra la storia di Eugenia,‘Genia per tutti, una giovane donna dal carattere forte e determinato, che con i suoi modi spesso burberi conquista il cuore di molti. Libero, un anarchico originario di Fiume, se ne innamora follemente ma non trova il coraggio di dichiararsi a causa del suo aspetto. Valerio, un socialista friulano, è anch’egli innamorato di Eugenia. Le loro incomprensioni e l’avversione di Libero nei confronti del dominio asburgico porteranno ad un complicato e divertente intreccio. La vicenda si snoda tra bugie, sotterfugi, incontri romantici e risse ma lo scoppio della guerra stravolgerà le sorti di tutti.

Il testo si presenta come uno stravolgimento in chiave comica del celebre Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand. I nomi e i personaggi sono ispirati ai trisavoli dell’autrice caratterizzati con fantasia dagli autori.

«Mi sembra che i miei cari amici Laura e Stefano abbiano in questo libro trovato uno stile e un linguaggio che rende il nostro dialetto gradevole, quasi una lingua - si legge nella dedica agli autori di Ariella Reggio - e quindi mi consola davvero il fatto che due giovani continuino una tradizione che merita di non morire e di passare da generazione in generazione». Laura Antonini e Stefano Bartoli nascono a Trieste negli anni ’90. Attori, cresciuti professionalmente presso “La Contrada” - Teatro Stabile di Trieste, hanno studiato entrambi presso l’Università degli studi di Trieste, laureata in Studi Umanistici lei e in Psicologia Clinica lui.

Amano la loro città, la sua storia e il suo dialetto. Nella serata di presentazione interverranno gli autori, presentati dagli editori Sara Matijacic e Diego Manna, e i due attori Gualtiero Giorgini e Mariella Terragni, che intratterranno il pubblico recitando a leggio alcuni estratti del libro. L'ingresso è gratuito.