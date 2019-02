Presidio Skinheads in viale XX Settembre (FOTO+VIDEO)

Le foto e i video del presidio del movimento di ispirazione neonazista "Veneto Fronte Skinheads" di oggi, 9 febbraio, in viale XX Settembre. La manifestazione "Trieste non scorda" è stata organizzata insieme alla Comunità Avanguardia Nazionale Norditalia e al gruppo Unione Difesa per ricordare "le vittime dei cosiddetti 'liberatori' anglo-americani e dai loro alleati sovietici"