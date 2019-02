Operatore Fim-Cisl aggredito: "Mi ha preso per il collo"

Mattina movimentata oggi, 18 febbraio, negli uffici della Fim-Cisl di Strada Vecchia dell'Istria, dove un operatore, cercando di difendere la sua collega, è stato aggredito.

Erano le 11:30 quando un uomo sulla cinquantina si è presentato con la moglie per avviare una pratica legata alla certificazione dell'Isee. La miccia si è accesa quando un'operatrice gli ha rigettato la domanda per documentazione incompleta.

"L'uomo ha cominciato ad urlare e la moglie ha subito lasciato l'ufficio - ci ha raccontato la vittima -.In seguito si è alzato e si è avvicinato alla mia collega". L'operatore, con tono fermo, è subito intervenuto: "Ho raccolto i suoi documenti e l'ho invitato a presentarsi in un'altra occasione. A quel punto, dopo aver scaravento i fogli a terra, mi ha preso per il collo. Fortunatamente, dopo una breve colluttazione, sono riuscito ad imobilizzarlo in attesa dell'arrivo della Polizia prontamente chiamata dalla mia collega".

I poliziotti, giunti sul posto, hanno chiamato la Croce rossa, mentre la vittima si è recata al Maggiore con diversi lividi: "Denuncerò il fatto. E se tornasse e le mie colleghe fossero sole?" ha concluso.