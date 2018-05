Campagna prevenzione tumori della pelle, AsuiTs: visite gratuite per gli over 50

Il 18 maggio parte la Campagna nazionale di prevenzione dei tumori della pelle promossa dalla LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori "Se hai cara la pelle…la Lilt è con te".

I tumori della pelle sono al primo posto tra le patologie oncologiche e tra essi il melanoma occupa il secondo posto per mortalità nei giovani tra i 30 e 45 anni. L’incidenza di questi tumori è in costante aumento, in generale per l’aumento della vita media della popolazione ma anche a causa di stili di vita non corretti.

La prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori cutanei è l’arma più forte per combatterli. L’educazione della popolazione sui fattori di rischio e sul corretto comportamento durante l’esposizione al sole e l’utilizzo corretto dei prodotti protettivi (crema solare, capelli, occhiali) è importante per diminuire l’incidenza delle patologie neoplastiche della cute. Inoltre, è fondamentale promuovere il corretto autoesame della pelle, utile a segnalare in tempo al proprio Medico di Medicina Generale o allo Specialista le eventuali alterazioni sospette.

Il melanoma può presentarsi prevalentemente con due facce diverse: come macchia scura con bordi irregolari e dimensioni superiori a 6 mm e che si allarga lentamente oppure come un nodulo rosso o blu con bordi regolari che si forma all’ improvviso sulla pelle sana e cresce rapidamente.

Trieste è una delle città con il più elevato numero di neoplasie cutanee, per questo la Clinica Dermatologica dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, diretta dalla Prof.ssa Iris Zalaudek, aderisce alla Campagna di prevenzione che offre ai cittadini visite dermatologiche gratuite per uomini e donne che abbiano compiuto 50 anni, nelle giornate di martedì 22 e mercoledì 23 maggio, fino a esaurimento posti.

Le prenotazioni dovranno essere effettuate alla segreteria della LILT Trieste a partire da martedì 15 maggio telefonando allo 040 398312 dalle 9:00 alle 12:00. Nell’ambito della Campagna, verrà distribuito dai volontari della LILT del materiale informativo contenente le semplici regole per godere dei benefici dell’esposizione al sole evitando i comportamenti a rischio, come conoscere il proprio fototipo e imparare a riconoscere le lesioni della pelle sospette praticando l’autoesame. Saranno disponibili anche opuscoli illustrativi per i bambini, perché la prevenzione deve iniziare fin dalla giovane età.

La Campagna ha il patrocinio della Società Italiana di Dermatologia (SIDeMaST) e dell’AsuiTs. L’attività di prevenzione presso la Clinica Dermatologica dell’AsuiITs è volontaria e non prevede alcuna sponsorizzazione da parte di terzi.