Meteo trieste: le previsioni per domenica 10 giugno

Domenica un temporaneo promontorio anticiclonico interesserà l'Italia, ma sulle Alpi affluiranno deboli correnti sud-occidentali. Lunedì pomeriggio arriveranno sulla regione correnti umide meridionali, progressivamente più instabili.

Domenica 10 giugno

Su pianura e costa cielo sereno o poco nuvoloso con temperature in aumento; sulla zona montana cielo poco nuvoloso al mattino, variabile al pomeriggio con la possibilità di qualche locale temporale, più probabile sulle zone più interne della Carnia, a Sappada ed in genere verso il Cadore, ma che comunque potrebbe successivamente interessare anche la pianura. Venti a regime di brezza.

Lunedì 11 giugno

Al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso su tutte le zone, in giornata caldo afoso su pianura e costa. Dal pomeriggio sarà probabile maggiore variabilità sulla zona montana con probabili rovesci e temporali sparsi, che in serata potranno interessare poi anche la pianura. Qualche temporale, localmente, potrebbe essere anche forte.

Martedì 12 giugno

Tempo instabile con cielo variabile sulla costa, nuvoloso in pianura e sulla zona montana. Probabili rovesci e temporali sparsi, specie sulle zone interne della pianura e sulle Prealpi, con piogge abbondanti. Possibile qualche temporale localmente anche forte. Sulla costa vento da sud o sud-est moderato e atmosfera afosa.

Mercoledì 13 giugno

Proseguiranno le condizioni di instabilità con cielo da variabile a nuvoloso, probabili rovesci e temporali sparsi. Possibile qualche temporale localmente anche forte. Sulla costa vento da sud-ovest moderato e atmosfera afosa.