Precipitazioni, bora e possibili nevicate sul carso

Un moderato fronte interesserà la regione fino a domenica mattina, in seguito affluiranno correnti più fredde nord-orientali, abbastanza secche nei bassi strati, a tratti umide in quota.

Domenica 18 febbraio

Durante la notte e al mattino probabili precipitazioni sparse, in genere deboli, con neve fino a 400 m circa, un po' più abbondanti sulle zone orientali, specie sulla costa, seguirà poi un lieve miglioramento con cielo nuvoloso, ma soffierà Bora da moderata a forte in serata, specie a Trieste, con raffiche intorno a 100 km orari, dove potrebbero esserci ancora precipitazioni residue. In giornata possibili deboli nevicate sul Carso, oltre i 200-300 m circa ed anche sul Tarvisiano.

Lunedì 19 febbraio

Sulla regione nuvolosità variabile, con probabile maggiore presenza di sole in Carnia. Soffierà Bora moderata in pianura, da sostenuta a forte sulla costa, specie a Trieste. Possibili deboli nevicate sul Tarvisiano.

Martedì 20 febbraio

Nuvolosità variabile con maggiore nuvolosità sul Tarvisiano, dove sarà possibile qualche debole nevicata. Soffierà Bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa.

Mercoledì 21 febbraio

Evoluzione in parte incerta, cielo variabile con maggiore nuvolosità sul Tarvisiano, dove sarà possibile qualche debole nevicata. Soffierà Bora moderata in pianura, da forte a molto forte sulla costa,, con probabili raffiche oltre i 120 km orari a Trieste.