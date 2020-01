Penelope è la prima nata muggesana del 2020

Anche quest'anno è rosa il primo fiocco muggesano dell'anno. La neonata si chiama Penelope ed ha inaugurato le fila delle nascite muggesane del 2020 il 3 gennaio scorso.

Da diversi anni eravamo abituati all’ormai tradizionale fiocco azzurro, invece l’anno “natale” muggesano ha esordito, per il terzo anno di fila, con un fiocco rosa. La prima muggesana del 2020 ha aperto le fila delle nascite della città istroveneta in anticipo rispetto agli anni precedenti: si era dovuto attendere sino al 1° febbraio per festeggiare il primo fiocco nel 2017 ed il 9 gennaio lo scorso anno.

Nascite: i dati

Dopo il cambio di rotta del 2016 rispetto all’andamento inesorabilmente calante degli anni precedenti sul fronte delle nascite del comune istroveneto, continua ad attestarsi sulla sessantina il numero delle nascite annuale muggesano. Sono 59 per l’esattezza i nuovi muggesani del 2019, dei quali 36 i maschi e 23 le femmine. Anna e Mattia si attestano i nomi preferiti dai genitori, seguiti, nel secondo gradino del podio, da Ilaria, Alessandro, Giacomo, Samuele e Thomas, a dimostrazione dell’apprezzamento della tradizione ma anche dell’avanzare di nuovi nomi entrati ormai nell’uso comune.

Giugno 2019 mese più ricco di fiocchi

È giugno, con sette nascite, a conquistarsi il titolo di mese col più alto tasso di natalità a Muggia, seguito, a pari merito, dalle 6 dei mesi di gennaio, febbraio, luglio e dicembre. Sono, invece, aprile e ottobre i mesi meno gettonati, con tre soli fiocchi ciascuno, tutti peraltro azzurri. Nessun fiocco rosa, infatti, nei mesi di aprile, settembre, ottobre e novembre nella città istroveneta, che, in tal senso, vede primeggiare invece il mese di gennaio - con 5 nuove nascite - e un incremento nei mesi primaverili-estivi. Al contrario, nella città istroveneta sono i mesi autunnali-invernali ad essere più ricchi di fiocchi azzurri.