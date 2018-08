Febbre del Nilo: primo caso a Pordenone

Il Virus del Nilo è arrivato anche in Friuli Venezia Giulia, registrato il primo caso a Pordenone. Lo ha reso noto l'Azienda sanitaria locale con un comunicato. Fortunatamente pare che la persona affetta non sia a rischio.

A seguito della comunicazione l'amministrazione comunale ha emanato tempestivamente un'ordinanza (contingibile ed urgente) di disifestazione di una limitatissima area pubblica e privata per eliminare qualsiasi focolaio larvale ( nello specifico tra via San Gregorio Alta e una piccola porzione di via Buozzi).

L'intervento verrà effettuato dal personale di una ditta specializzata; i residenti dovranno attenersi ad alcune regole di comportamento per essere prudenti, come chiudere porte e finestre dalle 14.30 alle 19, non utilizzare i condizionatori e tenere gli animali in casa.

Durante il trattamento sarà vietato anche il transito di ciclisti, pedono, veicoli e animali.