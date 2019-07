Polizia Locale: a Muggia il primo comandante donna

Muggia raggiunge un altro primato rosa: dopo Laura Marzi, primo sindaco donna della città istroveneta, è Mariagrazia Vergerio la prima donna a dirigere il comando della Polizia Locale muggesana e l’unica a ricoprire questo ruolo nella provincia di Trieste.

Nata a Trieste il 14/5/1961, sposata e mamma del medico trentaduenne Paola, Mariagrazia Vergerio indossa la divisa praticamente da sempre. “Appena diplomata al Liceo Scientifico, ho subito tentato il concorso per entrare a far parte del Corpo di Polizia Municipale. Fortunatamente con successo! Era il 1983 quando ho iniziato la mia carriera da vigilessa. Poi ufficiale, ho prestato servizio nel Pronto Intervento motorizzato, come responsabile della Polizia giudiziaria prima e della Polizia Edilizia poi, nei Distretti territoriali, per poi concludere l’esperienza triestina in qualità di Commissario”.

Il cambio al vertice del comando muggesano risponde al pensionamento del comandante Fabrizio Lanza, che dopo 40 anni di servizio, tra pochissimi giorni appenderà la paletta al chiodo. “Eredito ciò che, con impegno, è stato già impostato nel territorio per garantire la sicurezza, il controllo del territorio, il rispetto delle regole e della legalità, elementi fondamentali per la qualità della vita della città” ha spiegato le neo Comandante che dal 1 luglio è entrata ufficialmente in servizio nel comune muggesano. “Sono stati giorni molto intensi e quella che mi attende è una grande sfida ma sono pronta ad affrontare questa nuova avventura, conscia di avere alle spalle una squadra preparata. Vengo da un Comune strutturato a settori, ciascuno dei quali specializzato in una determinata materia. Qui, invece, ogni membro della squadra deve avere competenze a tutto tondo per potere svolgere il proprio lavoro nel miglior modo possibile in qualsiasi momento. E non è poco! Ma sono felice di cogliere questa nuova sfida e abbracciare questa nuova esperienza: è un incarico di prestigio in una splendida città, entrambe ottime ragioni per motivare e voler cogliere subito questa occasione”.

“Mai fino ad ora un’ufficiale donna aveva preso le redini del Comando di Polizia Locale a Muggia e non posso che essere lieta del fatto che le nostre cariche siano concomitanti” ha commentato il sindaco Laura Marzi. “A Fabrizio Lanza va ancora il nostro ringraziamento, per essere stato, in tutti questi anni, a capo della nostra Polizia Locale con professionalità e dedizione. Le stesse qualità che, ne siamo certi, caratterizzeranno anche l’operato della neo comandante, alla quale vanno i nostri auguri di buon lavoro in quella che sarà senz’altro una proficua collaborazione per il nostro Comune”.