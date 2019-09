Primo giorno di scuola per quasi 24mila alunni nella provincia di Trieste

Iniziano ufficialmente oggi, 12 settembre, le lezioni in Friuli Venezia Giulia. Dopo la pausa estiva ritornano sui banchi in regione oltre 142 mila studenti e di questi 23.755 alunni a Trieste e Provincia (dato relativo alle scuole statali, vanno aggiunti gli iscritti alle scuole paritarie).

L'augurio dell'assessore Grilli

Augurando un buon anno scolastico a tutti, l'assessore comunale alle politiche sociali Carlo Grilli comunica che "Sono oltre 660 i portatori di disabilità che il Comune di Trieste supporterà in questo anno. Dalla scuola per l’infanzia alle superiori. A loro e ai loro educatori il mio personale in bocca a lupo per un momento della vita che sia il più proficuo possibile. Come ogni inizio ci saranno degli aggiustamenti in corso tra assegnazioni e ore da dedicare e stiamo facendo il possibile per rendere fluido l’inserimento. Perché scuola deve essere scuola per tutti . Il Comune c’è".

Dati regionali

Secondo dati dell'Ufficio scolastico regionale riferiti agli istituti statali, i bambini che in questo nuovo anno scolastico frequenteranno la scuola dell'infanzia saranno 15.173, quelli che siederanno tra i banchi della primaria 47.172. Domani la prima campanella suonerà anche per 30.866 ragazzi della scuola secondaria di primo grado e per 49.507 studenti della scuola secondaria di secondo grado. Per quanto riguarda le altre province della regione, gli istituti statali della provincia di Udine accoglieranno 62.592 alunni, mentre sono sono 17.198 quelli che frequenteranno le scuole della provincia di Gorizia e 39.173 gli iscritti alle scuole pordenonesi.