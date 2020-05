Intervento dei Vigili del fuoco in piazza Garibaldi, recuperato un pappagallo

Stamane dopo le ore 11, è stato effettuato un intervento da parte dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste, per il recupero di un pappagallo fuggito probabilmente da qualche abitazione in cui si trovava. Il volatile è stato avvistato sopra un’impalcatura ubicata in piazza Garibaldi e la squadra dei vigili del fuoco è quindi intervenuta sul posto, recuperandolo. Lo splendido esemplare ora verrà affidato all’Enpa, in attesa che l'eventuale proprietario vada a riprenderselo.

