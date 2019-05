Crisi Principe, nominati nuovi advisor legali

Nuovo team di advisor legali per il gruppo Kipre, chiamati a gestire tutte le attività legate alla richiesta di concordato preventivo per la crisi che ha colpito anche gli stabilimenti di San Dorligo della Valle e San Daniele del Friuli. Il team sostituisce il precedente ed è composto dall’avvocato Enrico Guglielmucci (Studio FINPRO - Trieste) e dall’avvocato Jacopo Rapisarda (Catenaccio e Associati - Milano).

Chi sono gli advisor di oggi

Il team di advisors finanziario-industriale, sempre in sostituzione dei precedenti professionisti, è invece composto da Matteo Montesano (Studio FINPRO - Trieste) e da Marco Vigna Taglianti, dell’omonimo studio in Milano. "I consulenti neo nominati - come riporta la nota del gruppo - stanno lavorando a stretto contatto con il Consiglio di Amministrazione di Kipre Holding spa e delle sue controllate per individuare, anche con apporto di nuova finanza, la migliore soluzione alla situazione di crisi evidenziata a fine dicembre 2018 dal Gruppo.