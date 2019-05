Principe, l'iniziativa di Cgil Flai: "Chiediamo garanzie per i lavoratori"

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa di Cgil Flai

Mercoledì 22 maggio 2019 dalle 12:00 alle 14:00 si terrà l'iniziativa fuori dallo stabilimento Principe di San Dorligo della Valle. L'intento è di esprimere la forte preoccupazione per il destino dei dipendenti dello stabilimento di Trieste.

Dall'inizio della procedura le relazioni di carattere sindacale si sono ridotte a pochi passaggi formali e con pochissime comunicazioni, spesso attraverso gli organi di stampa o attraverso la bacheca aziendale. Chiediamo garanzie occupazionali per i lavoratori. L'obiettivo è tenere alta l'attenzione affinchè ci si adoperi al mantenimento produttivo ed occupazionale del sito di San Dorligo della Valle.



Riteniamo che sia doveroso da parte dei lavoratori mettersi in prima linea per denunciare l'incertezza dei percorsi futuri ed esprimere in prima persona la propria preoccupazione per il destino dell'azienda; soprattutto laddove il territorio triestino non è in grado di ricollocare i già numerosi disoccupati. Siete invitati dunque a partecipare numerosi! Ribadiamo che il nostro unico obiettivo è che il sito produttivo di San Dorligo della Valle rimanga tale e resti un'eccellenza per il territorio triestino. Non è nel nostro e vostro interesse rilasciare alcuna dichiarazione lesiva nei confronti della proprietà ma quello di sollecitare una soluzione positiva per tutti i lavoratori del sito di Trieste. Chiediamo, pertanto, che tutti i partecipanti rispettino questa indicazione. Ricordiamo a tutti i lavoratori che le comunicazioni all'azienda sono state inoltrate e, pertanto, non vi è nessun ostacolo dunque alla partecipazione all'iniziativa. Ricordo di effettuare il cambio vestiario richiesto (scarpe e camice) e di recarvi al punto di ritrovo esterno allo stabilimento.