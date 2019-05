Paura all'Università: principio d'incendio in Aula Magna (FOTO E VIDEO)

Mezzora di spavento all'Università, nell'edificio centrale di piazzale Europa: durante una lezione del rettore Maurizio Fermeglia in Aula Magna si è verificato un principio d'incendio. Secondo le testimonianze le fiamme si sono originate da un faretto sul soffitto e vista l'altezza del focolaio è stato necessario chiamare i Vigili del Fuoco. Intervenuti con l'autopompa, gli operatori hanno spento le fiamme prima che si propagassero. Viste le esalazioni, l'aula è stata sgomberata e l'edificio evacuato. Al momento (ore 13:50) tutti sono rientrati e l'area è stata messa in sicurezza. Spostato il seggio per le imminenti elezioni del nuovo Rettore in sala Atti Cacciaguerra (primo piano, ala destra).

Non è stato l'unico inconveniente logistico degli ultimi tempi nella sede universitaria: qualche settimana fa una porzione di intonaco si è staccata dal soffitto cadendo lungo la tromba delle scale. Fortunatamente nessuno si è fatto male perché il fatto si è verificato durante il weekend e l'area è stata transennata per qualche giorno causa lavori.

