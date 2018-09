Principio d'incendio alla "Repubblica dei ragazzi" (VIDEO)

Principio d'incendio alla Repubblica dei Ragazzi - Opera figli del popolo, l'associazione civile per l'assistenza educativa e sociale alla gioventù in Largo Papa Giovanni XXIII. Intervenuti subito i Vigili del fuoco con un'autopompa nella parte posteriore dell'edificio (le riprese sono state effettuate da via Principe ddi Montfort. L'intervento tempestivo ha consentito di domare le fiamme che si sarebbero originate da un guasto a una macchinetta per il caffè. Fortunatamente l'inconveniente non ha causato danni a persone.

