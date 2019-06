Principio d'incendio a san Giovanni: anziana intossicata a Cattinara

Una cappa da cucina prende fuoco al sesto piano di un edificio in strada di Guardiella, esalazioni di fumo nell'appartamento e nel vano scala. Apparentemente l'incendio si sarebbe originato da una pentola dimenticata sul fuoco. È successo oggi, martedì 11 giugno alle 15.40 circa e la padrona di casa, una signora ultranovantenne, è rimasta intossicata ed è stata portata all'ospedale di Cattinara dai sanitari del 118. L'anziana donna era cosciente al momento dell'intervento, quindi non sarebbe in grave pericolo. Sul posto Polizia e Vigili del fuoco, che hanno spento il fuoco con relativa facilità.

Al momento sta intervenendo l'AcegasApsAmga per la chiusura del gas, in modo da effettuare i dovuti controlli sull'impianto. Non sono state coinvolte altre persone e i danni sono rimasti circoscritti al solo appartamento, che non è ancora agibile per la presenza del fumo e per l'interdizione dell'alimentazione al gas.

