Principio di incendio in via Donatello: sul posto anche il 118 (FOTO)

Fumo dal tetto del civico numero 8 di via Donatello a San Giovanni: l'ha segnalato ai Vigili del Fuoco una chiamata, sopraggiunta poco dopo le 14 di oggi, mercoledì 21 novembre. Intervenuta anche un'ambulanza del 118 con automedica e la Polizia di Stato oltre che, naturalmente, l'autopompa dei Vigili del fuoco. Non ci sarebbero state gravi conoseguenze a danno di persone, da chiarire invece l'entità dei danni all'immobile e le cause dell'incendio.