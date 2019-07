Principio d'incendio in via Grego: carta in fiamme davanti a un portone

Quasi sicuramente di origine dolosa il principio d’incendio avvenuto questa notte in via Grego: i Vigili del fuoco di Muggia sono intervenuti alle 4 del mattino per spegnere del materiale cartaceo che stava bruciando davanti a un portone. La "bravata" ha comunque dato origine a un piccolo rogo con esalazioni di fumo che sono penetrate nel vano scala del palazzo. Giunti sul posto, i pompieri hanno aerato l’ambiente e verificato che nessuna persona fosse rimasta coinvolta.