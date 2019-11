Profilo 'fake' sindacalista USB, CLPT: "Estranei a polemiche virtuali"

In merito al nostro articolo Sindacalista Usb alle prese con un suo profilo fake: "Già denunciato tutto", il Consorzio Lavoratori Portuali Trieste interviene con una precisazione: "teniamo a precisare che il CLPT non ha nulla a che fare con profili facebook più o meno falsi e con polemiche “virtuali” e in generale con una vicenda che considera privata e priva di qualsiasi interesse per la nostra organizzazione. CLPT si occupa della tutela dei diritti dei lavoratori e non di gossip, e quanto ha da dire lo dice in maniera chiara e trasparente, anche attraverso il suo riconoscibilissimo profilo FB ufficiale".