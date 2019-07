Pronto il progetto per la Galleria di piazza Foraggi

Via libera alle procedure di assegnazione per i lavori della Galleria di Piazza Foraggi. La notizia è stata data dal sindaco Dipiazza sulla sua pagina Facebook dove ha presentato il Progetto Esecutivo. "Un’altra giornata importante di cui sono molto soddisfatto perchè per me contano i fatti. Terminate tutte le ispezioni tecniche, è pronto il Progetto Esecutivo per la Galleria di Piazza Foraggi di Trieste che abbiamo visionato questa mattina" ha dichiarato il sindaco.

Aspetto peculiare del progetto è che per tutta la durata dei lavori non sarà necessario chiudere il traffico veicolare: "Il team di ingegneri ha predisposto, come avevo richiesto, un progetto molto complesso che permetterà di non chiudere il traffico veicolare durante i lavori che dureranno 18 mesi. Ora possiamo procedere alla gara europea per l’assegnazione dei lavori" ha concluso il sindaco.