Svelato il progetto di riqualificazione della Piazza di Aurisina

Piante autoctone, fontane, fontanelle e, soprattutto una nuova viabilità. Sono questi gli elementi che daranno vita alla nuova Piazza di Aurisina. Il progetto definitivo di riqualificazione è stato presentato ieri alla Giunta guidata da Daniela Pallotta. Un progetto pensato ed ideato nel 2009 dall'allora Assessore Massimo Romita, dopo un lungo percorso partecipato, aveva ottenuto a novembre 2011 un contributo di 960.000 euro su 1.540.000 richiesti dalla Regione grazie ad Assessori (Savino e Brandi) e Consiglieri (Tononi e Camber) attenti al territorio di Duino Aurisina.

Dopo la presentazione del progetto preliminare a marzo 2012 con il cambio di amministrazione il percorso si è interrotto per ben cinque anni, per riprendere, grazie ad un intervento dell'Assessore della Giunta Pallotta, Lorenzo Pipan, che ha saputo recuperare le risorse Regionali che rischiavano di essere perse. Dopo l'incontro di novembre 2017, finalmente il progetto definitivo che dovrà essere ora sottoposto alle autorizzazioni nonchè all'approvazione della Giunta Comunale, per poi seguire l'iter dell'intervento vero e proprio che partirà nel 2019.

Il commendo di Daniela Pallotta e la nuova viabilità

"Una grande soddisfazione per tutti noi che oggi in Giunta abbiamo condiviso questo progetto, - ha commentato Daniela Pallotta Sindaco di Duino Aurisina - non vediamo l'ora di vederlo realizzato, con gli elementi essenziali richiesti dalla popolazione, la Pietra di Aurisina, le Piante Autoctone, l'Acqua con il ritorno della Fontana e fontanelle, una nuova viabilità che insieme agli altri interventi di riqualificazione di Aurisina completerà finalmente il lungo percorso di riqualificazione di un intero Paese".