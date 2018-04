Proiettile "volante" in via Cantù: il colpevole "si costituisce"

La mattina di giovedì 12 aprile attorno alle 11.30 un proiettile calibro 9 ha colpito il finestrino di un'auto parcheggiata via Cantù causandone la rottura. Il proprietaro del mezzo pensando ad un atto vandalico ha subito avvertito i Carabinieri che giunti sul posto hanno rinvenuto l'ogiva del proiettile all'interno dell'abitacolo.

Continuando accertamenti e indagini insieme ai colleghi della Sezione Blistica del RIS di Parma i Carabinieri hanno lanciato quindi un appello ai residenti dell'area circostante dove chiedevano di contattare il Comando provinciale qualora avessero udito qualche deflagrazione riconducibile ad un'arma da fuoco.

Da un'indiscrezione sembrerebbe che una persona si sia presentata in caserma dichiarandosi responsabile dell'accaduto: il proiettile sarebbe partito per sbaglio mentre stava pulendo l'arma.

L'indagine continua congiuntamente al RIS di Parma per verificare l'attendibilità della notizia.