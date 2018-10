Promotour Fvg arriva alla Barcolana con i testimonial dello sport

Promotour Fvg si presenta alla Barcolana in un grande evento all'insegna di sport, territorio e turismo. Alla presenza di una serie di testimonial ha cercato di promuovere il territorio attraverso il medium dei grandi eventi, partendo dalla Barcolana, il grande evento per eccellenza, dove è stato allestito e presentato oggi uno stand dotato di un corner multimediale con visore 3D, mediante il quale si potrà fruire di un'esperienza virtuale in bicicletta nei più spettacolari scenari della regione, tra cui la ciclovia Alpe Adria.

Tra i testimonial presenti all’incontro Mario Ghiacci, general manager dell'Alma Pallacanestro Trieste insieme al cestista Matteo da Ros, oltre ad Antonio Masoli, presidente dell'associazione Tempus Fugit (l'omonima barca, sponsorizzata da Ottica Inn, è in lizza tra i vincitori della regata), e Andrea Stefani, il project leader dei campionati eruopei di calcio Under 21, che si terranno tra Trieste e Udine nel 2019. Presenti anche il neopresidente di Promotour Fvg Lucio Gomiero, il presidente della Barcolana Mitja Gialuz e l'assessore regionale al territorio Graziano Pizzimenti.

Di seguito i grandi eventi sportivi del 2019 che vedranno la partecipazione di Promotour Fvg:

Finali di Coppa Europa Sci Alpino 2019 (Sella Nevea – marzo 2019)

La regione è già stata per tre volte sede delle finali di Coppa Europa: nel 2001 e 2003 sulle piste di Piancavallo (tutte le discipline maschili e femminili); nel 2010 fu la volta di Tarvisio e Kranjska Gora. Nel 2019 a Sella Nevea il programma di gara prevede: - 11 marzo il SuperG femminile - le donne saranno protagoniste anche nei due giorni successivi con le giornate di prova dedicate alla discesa libera - 14 marzo gara discesa libera - sabato 16 appuntamento con la Discesa maschile - domenica 17 chiusura affidata al SuperG sempre per gli uomini. La manifestazione è organizzata dall’Unione sportiva Camporosso in collaborazione con PromoTurismoFVG, la Federazione internazionale sci (Fis) e la Federazione italiana sport invernali (Fisi). Campionati italiani snowboard (Piancavallo – marzo) Discipline Slalom Parallelo Gigante e Bordercross. Parteciperanno i migliori atleti nazionali tra cui Michela Moioli, oro olimpico a PyeongChang e Coppa del mondo, e Roland Fischnaller, Coppa del mondo di Slalom parallelo

Europei calcio Under 21 (Tra Trieste e Udine - giugno 2019)

È la prima volta che l'Italia ospita il campionato europeo under 21. In FVG saranno quattro le squadre impegnate nel girone B che si disputerà a Udine e a Trieste tra il 18 e il 24 giugno 2019. Udine, in particolare, ospiterà la finale di Uefa Euro U21 2019 domenica 30 giugno. Per conoscere le squadre che giocheranno in Friuli Venezia Giulia bisognerà però attendere il sorteggio in programma il prossimo 11 novembre.

Mondiali deltaplano (FVG 12 – 27 luglio 2019)

Base operativa a Tolmezzo con decolli e atterraggi nell’intero FVG: Crostis e Cercivento, Cuarnan e Bordano, Meduno e Travesio i principali.​ PromoTurismoFVG ha collaborato attivamente alla predisposizione del dossier di candidatura del FVG. Il punto informativo PromoTurismoFVG di Tolmezzo sta seguendo la segreteria organizzativa dell’evento in contatto diretto con gli organizzatori .

In prospettiva - Mondiali di sci nordico Planica 2023

I Campionati del Mondo di Sci Nordico 2023 sono stati assegnati a Planica, località della Slovenia al confine con Tarvisio. L’evento mondiale avrà una ricaduta molto positiva in termini di indotto turistico anche su Tarvisio, in quanto la località beneficerà dell’arrivo di spettatori e team sportivi da tutto il mondo: inevitabile infatti sarà il ricorso da parte di quest’ultimi alle strutture ricettive dell’ambito regionale caratterizzato dalla triplice frontiera. Inoltre è ipotizzabile che alcuni allenamenti si terranno proprio a Tarvisio ed è allo studio la possibilità che alcune gare di fondo possano addirittura avere in Tarvisio la linea di partenza. PromoTurismoFVG ha sostenuto la candidatura della località slovena, fornendo adeguato supporto al Comitato organizzatore e alla Federazione slovena sci. La collaborazione tra Tarvisio e Planica sarà inoltre collaudata un anno prima, in occasione di tappe di Coppa del Mondo di sci nordico 2022 e dei Mondiali juniores.