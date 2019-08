Una proposta di matrimonio "da film" al cinema Nazionale

Doveva essere un film inglese in lingua originale invece era una proposta di matrimonio, e così una coppia di ragazze convolerà presto a nozze con la complicità del cinema Nazionale di viale XX Settembre. È successo lo scorso 12 agosto: le due erano in vacanza a Trieste e una di loro ha finto di doversi assentare per un paio d'ore, lasciando la compagna e la sorella davanti al cinema. La giovane, insieme alla futura cognata, è entrata in una sala vuota e sullo schermo, invece del film, è stata proiettata una sequenza di immagini della sua vita di coppia. A quel punto la fidanzata è entrata nella sala e le ha chiesto di sposarla.

La commozione dei gestori

"Dopo il fatidico sì - racconta Giulia Maggiola, che insieme ai genitori gestisce il cinema Nazionale - le due sono uscite emozionatissime e noi ci siamo commossi con loro. La ragazza che ha avuto l'idea ha studiato a Trieste ed è veneta, e diversi cinema della sua regione non le hanno dato la disponibilità o le hanno proposto prezzi troppo alti per venti minuti di noleggio della sala. Così si è rivolta a noi, che siamo stati ben felici di darle una mano. Un servizio che saremmo felici di ripetere anche per altre coppie. Senza discriminazioni".