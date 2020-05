B&B e affittacamere: prorogato al 31 luglio il bando Gal dedicato alle strutture turistiche

Il lockdown ha impedito la realizzazione di alcune domande di aziende per il bando GAL dedicato alle strutture turistiche. Per questo motivo, la scadenza del bando è stata prorogata al 31 luglio. Si tratta del bando TS1 “Sostegno agli investimenti per riqualificare e migliorare l'offerta turistica". Il bando è finalizzato a sostenere investimenti per migliorare i servizi turistici offerti dalle strutture ricettive in termini di qualità e sostenibilità ambientale. La finalità specifica dell’azione è posizionare l’offerta del Carso sul segmento di mercato turistico del benessere fornito dal contatto con un contesto territoriale ad alta biodiversità e sostenibilità. Tale posizionamento può essere raggiunto con la diversificazione e con il miglioramento della qualità delle strutture di pernottamento che attivano servizi legati alla natura e al paesaggio circostante nonché al benessere delle persone che vi soggiornano.

I beneficiari

A presentare una domanda di finanziamento possono essere: gestori di B&B e affittacamere (anche non professionali), Unità abitative ammobiliate a uso turistico, Imprese agricole agrituristiche e altre imprese (per ulteriori dettagli, approfondisci sul bando).

I fondi Gal: quante spese coprono

Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 240.000,00 di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 103.488,00, e quota di cofinanziamento nazionale pari a euro 136.512,00. Il costo minimo ammissibile dell’operazione per la quale è presentata domanda di sostegno è pari a euro 13.000,00. Il costo massimo ammissibile dell’operazione per la quale è presentata domanda di sostegno è pari a euro 60.000,00.

Che attività si possono finanziare coi fondi Gal

• Integrazione delle attività di pernottamento con servizi aggiuntivi quali ad esempio: aree wellness, aree benessere anche in riferimento all’apiterapia, alla fitoterapia e all’aromaterapia; Creazione di nuovi posti letto;

• Allestimento o riqualificazione all’interno delle strutture ricettive di locali adibiti a eventi dedicati alla cultura del territorio, alla produzione agroalimentare, a corsi ed eventi riguardanti il benessere e i rimedi naturali;

• Riqualificazione di edifici per la valorizzazione delle architetture del Carso con materiali costruttivi tipici (ad esempio rivestimento in pietra carsica delle facciate);

• Riqualificazione energetica di edifici finalizzata al raggiungimento di prestazioni energetiche o ambientali di eccellenza e installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Per ulteriori dettagli, approfondisci sul bando.

Come fare la domanda per essere finanziati

Ogni domanda va presentata entro il 31 luglio 2020 (scadenza prorogata) il 7 aprile 2020. Il procedimento per fare la domanda è tecnico e complesso. Per una consulenza e per presentare le domande i Centri di Assistenza Agricola (CAA), emanazione dei sindacati degli agricoltori, sono a disposizione. Ogni dettaglio per presentare la domanda è specificato nel bando ed è tua responsabilità conoscerlo: leggi il bando TS1, l’allegato A, l’allegato B, l’allegato C, l’allegato D, l’allegato E e l’allegato F



Il GAL organizza degli eventi per accogliere domande e chiarire di persona i contenuti del bando. Ci troviamo:

– lunedì 20 gennaio alle ore 16.00 a Opicina presso la sala Congressi della Banca ZKB (via del Ricreatorio, 2, Opicina)

– lunedì 27 gennaio alle ore 16.00 a Doberdò del Lago, presso l’Agriturismo Kovač (Doberdò del Lago, Vicolo Draga 3)

Scarica il bando TS1, l’allegato A, l’allegato B, l’allegato C, l’allegato D, l’allegato E e l’allegato F Contatta il GAL: scrivi a info@galcarso.eu e ti risponderemo entro 5 giorni lavorativi. Oppure vieni a trovarci, concordando un appuntamento, sempre scrivendo a info@galcarso.eu