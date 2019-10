Luna park di San Martino a Prosecco, da lunedì scattano i divieti

Il Comune di Trieste ha diramato una nota attraverso il proprio canale Telegram sui divieti che verranno istituiti a Prosecco in ragione dell'inizio della festa di San Martino. Per quanto riguarda la presenza del Luna park, una delle maggiori attrazioni del consueto appuntamento carsolino, da lunedì 28 ottobre fino a mercoledì 13 novembre, verrà istituito il "divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli nell'area del parcheggio adiacente alla piazza centrale di Prosecco di fronte al numero civico 1 di via San Nazario".

Il divieto di sosta e rimozione vale ininterrottamente per tutte le 24 ore.