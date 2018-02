Protesta contro raccolta differenziata a Muggia, Fareambiente: «Solidarietà ai muggesani»

«La piazza davanti al Municipio piena è un evidente segnale di quanto sia sentito il disagio dei cittadini sul sistema addottato per la raccolta diferenziata a Muggia, abbiamo voluto essere presenti alla manifestazione di protesta e dare la nostra solidarietà ai muggesani» dichiara Giorgio Cecco, coordinatore regionale di FareAmbiente a margine dell'evento odierno.

«La raccolta differenziata è una cosa intelligente e utile anche per la tutela ambientale, ma non si può renderla impossibile ed esasperare i cittadini con un sistema come quello previsto del porta a porta, si evince anche in questo caso che non è sempre sostenibile e che deve essere comunque gestito al meglio - sottolinea Cecco -. Auspichiamo che l'Amministrazione comunale ascolti i cittadini».