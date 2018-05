Protesta in Consiglio contro il “daspo urbano” (VIDEO)

In Consiglio comunale si era appena alzato il vicesindaco e proponente della delibera sulle modifiche al Regolamento di Polizia urbana quando alcuni ragazzi hanno dato via a una protesta in Aula mostrando uno striscione chiedendo dove sia finita la solidarietà. Sul telo la scritta “Fate il deserto e lo chiamate decoro. No al daspo urbano”. Su richiesta del presidente Gabrielli i manifestanti sono stati allontanati come da regolamento del Consiglio comunale dalla Polizia locale.