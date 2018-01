I migliori pub a Trieste secondo Tripadvisor

Sempre più vasta la scelta dei pub a Trieste, dove andarsi a mangiare un panino con gli amici, assaggiare qualche piatto tipico e gustarsi una buona birra.

In vetta alla classifica di Tripadvisor troviamo il Mastro Birraio di via Felice Venezian: un piccolo locale apprezzato per il personale molto gentile e disponbile, con un ottima scelta di birre artigianali, buonissimi panini e piatti tipici. Consigliatissimi dai clienti la tagliata di black angus, chili con carne e il loro birramisù.

In via Tor Bandena, in pieno centro a pochi passi da piazza della Borsa si trova invece la Taverna ai Mastri d'Arme, dove si potranno mangiare panini particolari in un locale suggestivo.

Il personale vi consiglierà inoltre in modo accurato ed esausitvo quale delle loro birre ricercate può fare al caso vostro.

Al terzo posto della classifica si posiziona il Tnt Pub, dove oltre ai più tradizionali panini e patatine fritte, troverete anche panini e dolci senza glutine.

Porzioni abbondanti, ottimi prezzi e personale sempre disponibile e cordiale fanno di questo locale rustico uno dei pub intramontabili della città.