Pulizia porticciolo Grignano: cercasi volontari

L'appello dell'AMP

«Ami il mare e vuoi dare il tuo contributo per tenerlo pulito? Sabato 8 settembre non puoi mancare! Cerchiamo volontari, sub brevettati ma anche operatori a terra, per contribuire alla pulizia del porticciolo di Grignano». Questo l'appello lanciato sulla pagina Facebook dall'Area Marina Protetta di Miramare per trovare supporto nell'iniziativa che si svolgerà sabato 8 settembre dalle 8.30 alle 12.30.

Rimozione rifiuti

Le attività sono organizzate dal Circolo Sommozzatori Trieste con la collaborazione della Societa Nautica Grignano Sng, e il patrocino della FIPSAS – Sezione di Trieste e di WWF Area Marina Protetta Miramare.

La manifestazione vuole coinvolgere subacquei brevettati e amanti del mare nella rimozione di tutti quei rifiuti, non di origine naturale, che si sono depositati, per incuria o cause accidentali, sui fondali del porticciolo.

Per l’occasione è previsto un potenziamento dei contenitori stradali per la differenziata a cura di Acegas - Aps S.p.A. Amga per smistare i materiali recuperati dal mare.

Contatti e Iscrizioni:

Società Nautica Grignano : 040224622 3336607952 (in orario 9-13)- segreteria@nauticagrignano.it

Circolo Sommozzatori Trieste: per info sulla parte subacquea 328 2228443 (in orario 10 -17) - info@circolosommozzatoritrieste.it