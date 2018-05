Canottaggio, Regata Internazionale Istrinana: Pullino prima tra le società straniere

Con 4 ori, 5 argenti e 2 bronzi, la Pullino si piazzava 5° nella classifica per società alla 63° edizione della Regata Internazionale Istriana, organizzata sabato mattina dalla locale VK Argo, nella baia di San Simon, alle spalle delle prime 4 società della Slovenia, ma primo club straniero e davanti ai monfalconesi della Timavo (in gara solo con gli under 14), giunti 7° con 2 ori, 2 argenti e 3 bronzi.

Nelle classifiche per categorie, i muggesani della terna tecnica Mosetti/Ciacchi/Apostoli, giungevano 2° tra i ragazzi, 3° tra gli juniores e 4° negli under 14, dove la Timavo era 5°.

Risultati. ORO: singolo under 14 Benvenuto (Pullino); singolo under 13 Stoppani (Timavo); singolo ragazze Chersi (Pullino); doppio ragazzi Ozbolt, Serafino (Pullino); singolo under 12 femminile Serli (Timavo); II serie Chersi (Pullino); ARGENTO: 4 di coppia ragazzi Bastia, Busatto, Cok, Krizman (Pullino); singolo under 14 Feltrin (Timavo); singolo under 13 Venier (Timavo); singolo junior Dionis (Pullino); singolo under 14 femminile Verginella (Pullino); II serie Buzzi (Pullino); 4 di coppia junior Abrami, drago, Castiglione, Dionis (Pullino); BRONZO: singolo under 13 Gudalupi (Timavo); singolo under 13 Pinelli (Timavo); singolo under 12 Colautti (Timavo); singolo under 14 femminile Burlin (Pullino); doppio ragazze Bernobic, Morone (Pullino).