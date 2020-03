I due pullman diretti in Ucraina sono ancora bloccati a Fernetti

E' ancora in fase di stallo la trattativa per i due pullman diretti in Ucraina. Questa mattina la Slovenia ha fornito loro cibo e bevande calde. Lo ha riportato il TG Rai Fvg. In totale sono 101 le persone ferme a Fernetti. "Siamo stanchi e i nostri parenti sono molto preoccupati" ha dichiarato una dei passeggeri. Il Governo di Kiev, aggiunge il TG Rai Fvg, ha messo a disposizione un aereo, ma non arriverà prima di domani.

