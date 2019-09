Il quartetto Chagall vola in Cina per la tournée

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Il Quartetto Chagall (Paolo Skabar e Matteo Ghione, violino; Jacopo Toso, viola; Ilsu Güreşçi, violoncello) - composto da giovani musicisti originari di Italia e Turchia, con sede nella città di Trieste - sarà protagonista di una tournée internazionale promossa e organizzata dalla Società cinese, leader nel settore dell’organizzazione di eventi culturali, Wu Promotion Ltd., dal 16 al 28 ottobre 2019. Il Quartetto Chagall è stato ingaggiato in quanto uno dei migliori complessi da camera occidentali emergenti, al fine di far conoscere al meglio la "nostra" musica classica in Cina, e porterà in alcune tra le più prestigiose sale da concerto della Nazione dei brani tra i più rilevanti della storia della musica occidentale.

Le tappe della tournée

La tournée farà tappa in 5 siti di particolare interesse turistico-storico-culturale di questa Nazione: il 17 ottobre si esibirà al National Library Arts Centre, il 22 sarà la volta dell’Harbin Concert Hall, il 25 presso il Fuling Grand Theatre, per poi subito recarsi, il 26, al Guotai Arts Centre di Chongqing e concludere il 27 al Teatro di Shanghai. La tournée consentirà al pubblico dell’intera Repubblica Popolare Cinese di conoscere l’Italia e, in particolare, Trieste. La tournée avrà una grande rilevanza anche in relazione alle personalità o soggetti coinvolti: l’organizzatore, Wu Promotion Ltd., è leader internazionale nel settore della musica classica; con esso collaborano le personalità e i complessi musicali più rinomati sulla scena mondiale al giorno d’oggi (come Teatro Alla Scala di Milano, Berliner Philarmoniker, Wiener Philarmoniker, Riccardo Chailly, Lang Lang e molti altri).

Quartetto Chagall

Il Quartetto Chagall è uno dei quartetti d’archi giovanili emergenti sul panorama nazionale. In questi ultimi anni ha debuttato in importanti Stagioni concertistiche (pochi giorni prima di partire, ad esempio, sarà ospite del Festival Spinacorona di Napoli) ed è già stato insignito di alcuni importanti premi. Importanti contributi a sostegno di questa tournée sono stati erogati, sotto varie forme, dalla Fondazione Filantropica Ananian, dal Lions Club Trieste Alto Adriatico e dalla Comunità Greco-Orientale di Trieste. I concerti presenteranno in anteprima i programmi pensati per l’anniversario dei 250 anni dalla nascita di Ludwig van Beethoven: ai quartetti op. 18 n. 4 e op. 59 n. 3 del compositore di Bonn, infatti, si frapporrà il quartetto op. 13 n. 2 di Felix Mendelssohn dedicato a Beethoven. L’evento permetterà infine agli studenti di musica (ma non solo) di avvicinarsi alla Classica: oltre alla partecipazione ai concerti in qualità di pubblico, gli stessi potranno beneficiare - nella città di Xiamen - di una Masterclass sulla musica da camera occidentale, che sarà tenuta proprio dal Quartetto Chagall. Matteo Ghione - violino Quartetto Chagall Trieste - Italy quartettochagall.wixsite.com/chagall4et facebook.com/chagall4et quartettochagall@gmail.com