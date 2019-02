I triestini "40 Fingers" sul sito ufficiale dei Queen

Bohemian Rhapsody rivisitata da 'quaranta dita' triestine risuona anche sul sito ufficiale dei Queen. La splendida cover dei quattro chitarristi triestini '40 Fingers Guitar Quartet' è stata pubblicata su 'Queen Official Site', che commenta: "A volte nella nostra casella di posta arriva qualcosa che rimane impresso nelle nostre orecchie, e questa è una di quelle volte. Grazie a Matteo, Emanuele, Marco e Andrea per aver creato questa adorabile versione".

Chi sono i "40 Fingers"

I 40 Fingers Guitar Quartet e sono quattro brillanti chitarristi triestini accomunati dalla passione per lo strumento e grande abilità tecnica. Tutti ben noti per i loro numerosi progetti: Matteo Brenci (Jack Savoretti, Elisa, Jake Barker, The Topix), Emanuele Grafitti (Canto Libero), Marco Steffè (Gipsy Quartet Remake), Andrea Vittori (The Winged Leaves), hanno già conquistato il pubblico del TriesteLovesJazz nell’estate 2017 e di nuovo in Piazza Verdi per la rassegna Hot in the City nel 2018 dove hanno presentato il nuovo album, il loro live comprende sia grandi classici da Piazzolla ai Beatles, dai Dire Straits a Eric Clapton passando per il jazz e la musica latina sia un vasto repertorio di brani da loro composti.