Uomini e donne della Polizia al tempo del virus, l'impegno quotidiano si mette in posa (VIDEO)

I tre mesi dell'emergenza sanitaria vissuti dalla Polizia di Stato della Questura di Trieste raccontati attraverso una carrellata di istantanee in bianco e nero. E' questo il tema del progetto fotografico realizzato da Cristina Pasqua, Lorenzo Cerbone e Tiziano Pauluzzi di Pasqua Cerbone fotografia che ha visto gli uomini e le donne in servizio nel capoluogo regionale mettersi in posa e diffondere così il loro impegno quotidiano nel garantire la sicurezza dei residenti.

Sorrisi, sguardi seri, qualche risata, il cane del questore Giuseppe Petronzi e una colonna sonora curata proprio dalla figlia del numero uno della Polizia giuliana. Il servizio al tempo del CoViD-19 ha visto i garanti dell'ordine in prima fila, assieme a tutte le altre forze dell'ordine, Vigili del fuoco, i sanitari del 118 e a tutte le altre forze in campo. Questo video è l'omaggio alla Polizia di Stato.